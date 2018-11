Finalista do Batalha dos Confeiteiros, Luiz Toledo dá curso no Nordeste

No mês de novembro o confeiteiro Luiz Toledo, vice-campeão do programa Batalha dos Confeiteiros, desembarca em Fortaleza (CE) para ministrar um curso sobre “Decoração de Bolo Clássico”. Em visita inédita à cidade, Luiz ensina aos alunos técnicas especializadas para confecção do bolo cujo modelo versátil pode ser adaptado para diversas ocasiões, como aniversário, casamento, primeira comunhão e batizado.

Na aula demonstrativa-interativa, Luiz aborda técnicas e noções de piping, flores fáceis, noções de proporção e montagem de arranjo, além de dar dicas de processo criativo. Bolo Clássico é uma especialidade do confeiteiro, que é autodidata. Em Fortaleza, o curso com o finalista do Batalha dos Confeiteiros será no dia 14, na Doceville Patisserie.

Sobre Luiz Toledo

Autodidata, Luiz Toledo começou a traçar seu caminho na confeitaria há mais de 20 anos, quando a profissão ainda engatinhava. Seus bolos têm sabores exclusivos, com misturas de diversos tipos de recheios e massas, e designs arrojados — esta última característica potencializada por sua formação em arquitetura. Os destaques de suas produções são bolos temáticos, decorados com pasta americana, esculturas, desenho, confeitaria infantil, bolos de casamento e 15 anos e decoração com bico de glacê e flores de açúcar.

O finalista da Batalha dos Confeiteiros já criou bolos para Sandy, Junior, Larissa Manoela, Chitãozinho, Xororó e Lucas Jagger — filho da Luciana Gimenez com Mick Jagger. Atualmente, Luiz Toledo integra o projeto Embolando, que reúne os melhores confeiteiros e cake designers do Brasil com o objetivo de fazer um bolo grandioso, ao vivo, em frente ao público e para clientes reais. Luiz também participa do projeto filantrópico Parabéns, que organiza uma festa de aniversário para crianças e adolescentes carentes de São Paulo que nunca tiveram uma comemoração.

Serviço

Curso de Decoração de Bolo Clássico com Luiz Toledo em Fortaleza

14 de novembro, às 9h

Rua Joaquim Siqueira,94 – Aldeota, Fortaleza – CE

Doceville Patisserie

Inscrições pelo WhatsApp (11) 98160-5616