Fiocruz Ceará abre inscrições para cursos de especialização e para movimentos populares

Estão abertas as inscrições para os cursos de Especialização e de Aperfeiçoamento em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, na Fiocruz Ceará. Os interessados poderão se inscrever pelas plataformas www.sigals.fiocruz.br (especialização) e www.sigaeps.fiocruz.br (aperfeiçoamento) até o dia 19 de novembro. As aulas acontecerão de janeiro a outubro de 2019.

Composto por seis módulos, os cursos terão carga-horária de 366h. Serão disponibilizadas 13 vagas para a especialização, voltada para profissionais de nível superior, e cinco vagas para o curso de aperfeiçoamento, voltado para profissionais de nível médio. O público-alvo são os trabalhadores de saúde e militantes das redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares no contexto das cinco macrorregiões de saúde do Ceará e região oeste do Rio Grande do Norte que tenham alguma ação anterior vinculada a experiências de educação popular em saúde e de convivência com o semiárido, em especial experiências com populações incluídas nas Políticas de Promoção da Equidade.

O objetivo, tanto da especialização, quanto do aperfeiçoamento, é contribuir com a qualificação e fomento à educação permanente e organização político-social de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e de militantes dos movimentos, coletivos e práticas no sentido de subsidiá-los a contribuir de maneira crítico-reflexiva com o processo de implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS.

Mais informações

Secretaria Acadêmica da Fiocruz Ceará (Rua São José, s/n, Precabura Eusébio – CEP 61.760-000):

(55xx85) 3215 6464

https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara

secadce@fiocruz.br

