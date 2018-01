Fique atento: como lidar com a ressaca e cansaço no carnaval

Com a chegada do carnaval, acompanhado das altas temperaturas e de toda a folia de prévias, ensaios e bloquinhos de rua, pede aquela atenção a mais com o corpo — para aguentar os quatro dias de festa e manter o pique. O indicado por profissionais é apostar em uma alimentação saudável e refrescante, tanto para a preparação, quanto para a recuperação de toda a agitação.

ALIMENTAÇÃO

Segundo os especialistas, refeições mais completas e energéticas podem ser a saída para nutrir o corpo durante o período em que ele ficará apenas com os lanches fora de hora. De acordo com a nutricionista Gabriella Alves, da Corpometria, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB), durante a folia, uma das alimentações mais recomendadas e prática são as castanhas, frutas secas e barrinhas de cereais.

PARA MANTER O CORPO HIDRATADO

Ainda de acordo com a nutricionista, o consumo de água durante as bebidas alcoólicas é imprescindível para hidratar o corpo e evitar os sintomas da ressaca. Sucos com alimentos termogênicos, por exemplo, podem ser aliados para curtir a folia. Uma das melhores apostas é o suco de melancia com canela. A fruta irá fornecer carboidratos e energia, enquanto a canela auxiliará no ânimo para as longas folias.

Mas se depois de todos os cuidados veio aquela indisposição, boca seca e dores fortes na cabeça, é possível que a ressaca tenha dado o ar das graças. “Nessa situação o melhor é consumir alimentos que auxiliarão na destoxificação do organismo e hidratação. Assim, abuse de água e água de coco. Também podem ser consumidos isotônico e suco verde, produzidos em casa”, indica a especialista.

Cinco dicas para evitar a ressaca:

1) Hidrate-se;

2) Consuma alimentos protetores hepáticos, como alho, agrião e açafrão;

3) Alimente-se bem durante o consumo de bebida alcoólica;

4) Durma bem;

5) Pratique exercícios físicos.

Evite:

De acordo com a especialista, a falta de uma alimentação adequada pode piorar o quadro da ressaca. “Alguns alimentos também podem intensificar a enxaqueca, tão comum. Por isso, recomenda-se que os pacientes evitem chocolate, café e até mesmo as frutas ácidas”, finaliza Gabriella.

