Flagrantes de ultrapassagens proibidas crescem 209% nas rodovias do Ceará durante as férias

Além das ultrapassagens proibidas, houve aumento no número de autuações por excesso de velocidade. Somente nos 19 primeiros dias do mês, a PRF registrou 8.910 motoristas trafegando acima da velocidade permitida nas vias.

O inspetor Flávio Maia, chefe de comunicação da PRF-CE, afirmou que o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas são as infrações que causam mais acidentes. Deste modo, a PRF está intensificando as autuações para coibir essas práticas. Duas pessoas morreram neste mês em decorrência de acidentes graves nas estradas federais do estado.