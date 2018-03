Flávio Rocha, dono da Riachuelo, se filia ao PRB para disputar Presidência

Numa mesma solenidade, o PRB filiou nesta terça-feira o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo e dirigente do Grupo Guararapes, que controla a loja, e o lançou como pré-candidato a Presidente da República. O empresário disse que irá “preencher uma lacuna” na corrida eleitoral e que se contrapõe a outras candidaturas da base aliada, como a do próprio presidente Michel Temer. O PRB integra a base aliada de Temer. O empresário Flávio Rocha já foi deputado federal por duas vezes.

— O povo está a cobrar um perfil que não se coloca no complexo cenário de 35 partidos. É um contraponto perfeito ao ciclo que queremos superar, marcado por excessivo intervencionismo estatal, um agigantamento do estado e um distanciamento do propósito de servir do Estado —disse o empresário, afirmando que houve uma “inversão de valores na sociedade que resultaram na corrupção e no aumento da violência”.

O presidente do PRB, Marcos Pereira, disse que vai se reunir na próxima semana com o presidente Temer para discutir a situação do partido como integrante da base aliada do governo.

— A candidatura é séria. Agora, sair ou não do governo é algo que vamos decidir com a bancada e com o presidente. Protagonismo do indivíduo e da livre iniciativa. É para valer (a candidatura)? É para valer. É para ser vice? Não — disse Marcos Pereira.

Flávio Rocha é ainda um dos fundadores do Movimento Brasil 200. Ele disse que candidatura é para defender o indivíduo e a livre iniciativa. Perguntado se era uma alternativa “light” ao candidato Jair Bolsonaro, ele respondeu:

— Vejo pouquíssimas identidades (com Bolsonaro), principalmente no campo da economia. Sou reformista e privativista — disse.

O presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, abonou a ficha de filiação do empresário Flávio Rocha, com a presença de deputados e senadores. O empresário já foi deputado federal por dois mandatos seguidos pelo Rio Grande do Norte (1986 e 1990).

Ao lançar o nome do empresário, Marcos Pereira lembrou que José Alencar foi vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula, também pelo PR.

Com informações Agência O Globo