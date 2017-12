Folga: Em 2018, Ceará terá seis feriados prolongados

Compartilhar no Facebook

O Ceará terá 11 feriados em 2018, sendo nove deles feriados nacionais, conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (26). o Diário Oficial registra também cinco pontos facultativo no próximo ano em todo o país.

Serão seis “feriadões” no Ceará no próximo ano, quando emenda o fim de semana com uma folga na segunda ou domingo.

O calendário não inclui como feriado datas tradicionais como o Carnaval (12 e 13 de fevereiro), que é ponto facultativo, e Corpus Christi (31 de maio), também incluído como ponto facultativo.

De acordo com o Ministério do Planejamento, os dias de guarda dos credos e religiões não relacionados na portaria poderão ser compensados, desde que seja autorizado pelo responsável pela unidade administrativa.

Em Fortaleza, é feriado municipal também em 15 de agosto, Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. Em outras cidades, a administração pública pode ou não declarar feriado o dia de seu padroeiro.

Há outros feriados que afetam apenas categorias, como Dia do Professor, e Dia dos Comerciários.

Com informações G1