Força Nacional deixa o Ceará após fim dos ataques nesta sexta

Os agentes da Força Nacional, que chegaram ao Ceará, para reforçar o combate as facções criminosas, deixará o Estado nesta sesta-feira, após o fim dos ataques criminosos que sacudiu a capital e cidades do interior no mês de janeiro e parte do mês de fevereiro.

O anuncio foi feito nesta quinta-feira pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa. Segundo o secretário o Estado conta ainda com 200 agentes remanescentes dos 406 que vieram em socorro do Estado. O destino dos mesmos não foi esclarecida por ele.

Originalmente a permanência dos agentes deveria ser de 30 dias, mas devido o temor do retorno dos ataques, o Governador Camilo Santana pediu uma prorrogação por mais 30 dias. O prazo termina em 3 de março, domingo de carnaval.