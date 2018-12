Força Tática captura dupla suspeita de roubar pizzaria poucas horas após o crime

Um adulto foi preso e um adolescente apreendido, na noite dessa quarta-feira (12), durante uma abordagem realizada por uma equipe da Força Tática (FT) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Messejana. Os dois são suspeitos de praticar um assalto contra uma pizzaria situada no Cambeba. Com eles, foi apreendido um simulacro de pistola, além de terem sido recuperados aparelhos celulares tomados das vítimas e uma motocicleta com registro de roubo.

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, nas proximidades do terminal de Messejana. Eles estavam em uma motocicleta e ao notarem a aproximação dos militares, empreenderam fuga. Houve perseguição e a dupla foi abordada já nas proximidades do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana, após se desequilibrar e cair do veículo.

José Rithely Alves da Silva (24), que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, foi detido portando um simulacro de pistola. Ele estava na companhia de um menor de 15 anos. Com eles, foram encontrados também cinco aparelhos celulares, frutos de um roubo feito pela dupla em uma pizzaria situada no Lago Jacarey, no bairro Cambeba. Após verificação no sistema, foi constatado ainda que a moto utilizada pela dupla constava como roubada. De acordo com os policiais, no momento da abordagem, Rithely chegou a passar um nome falso, mas sua identificação acabou descoberta em seguida.

Com base no resultado do trabalho policial, a dupla foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde José Rithely foi autuado em flagrante por roubo e corrupção de menores. Já contra o menor foi registrado um ato infracional análogo ao crime de roubo. O inquérito referente à prisão do maior foi levado para o 26º Distrito Policial (DP), unidade responsável pela área.

O crime

Por volta das 20h40, Rithely e o menor chegam a uma pizzaria situada no Lago Jacarey. O adulto sacou o simulacro e rendeu os funcionários que estavam próximos ao balcão. Enquanto isso, o menor subtrai valores e os celulares das vítimas, além da chave de uma motocicleta. Eles fogem em seguida.