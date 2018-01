Forças de Segurança registram redução de CVP e Furto durante feriadão do Ano Novo no Estado

A atuação das Forças de Segurança do Ceará, durante os três dias do feriadão de Ano Novo, resultou em bons números alcançados no combate às ações criminosas em Fortaleza e em todo o Estado. No Aterro da Praia de Iracema, na Área Integrada de Segurança 01 (AIS 01), local onde a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) montou um esquema de segurança para o principal Réveillon da Capital, ocorreram reduções nos registros de Crimes Violentos Contra o Patrimônio 1 e 2 (CVP 1 e 2) e Furto, de acordo com os dados divulgados pela Assessoria de Análise Estatística e Criminal (Aaesc).

Com o reforço do policiamento ostensivo, com a nomeação total dos 2.700 novos policiais militares, as principais áreas de Fortaleza e Região Metropolitana receberam reforços ostensivos durante os dias 30 e 31 de dezembro, e 01 de janeiro. Nos locais, onde ocorreram as apresentações e shows pirotécnicos, que marcaram as boas vindas ao ano de 2018, foram empregados mais de 950 profissionais de segurança – Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Além disso, às vésperas do Ano Novo, o governador Camilo Santana entregou, ainda, 72 novas viaturas, entre elas, que foram empregadas para os Batalhões de Policiamento Turístico (BPTur) e Regime de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar; e Grupo de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros.

O resultado dos investimentos veio em números positivos para a segurança pública. Na Praia de Iracema, o CVP 1, que abrange estatísticas criminais referentes aos crimes de roubo a pessoa e outros de menor potencial ofensivo, foi registrada uma redução de 55,6%, sendo 12 ocorrências contra 27 referentes ao três dias, no Ano Novo de 2016/2017. Já o CVP 2, que inclui roubos a residências, de veículo, de carga ou com restrição de liberdade da vítima, não foi registrada nenhuma ocorrência. O Furto, a redução foi de 19,8%, sendo 69 ocorridas no Réveillon 2017/2018, contra 86 registros do evento passado.

O balanço positivo também foi percebido na Capital, onde a redução do CVP 1 foi de 66,8% – 100 registros contra 301 do Ano Novo 2016/2017; e CVP 2, com diminuição de 6,5%, 43 contra 46 do mesmo período. Já o Furto teve uma redução de 30,2%, com 90 ocorrências a menos do que no ano passado, quando foram registrados 298 casos.

Por fim, as reduções também abrangeram todo o Ceará. No CVP 1, o decrescimento foi de 65%, sendo 159 ocorrências contra 454; e o CVP 2 de 26,8%, sendo 60 casos contra 82 do Réveillon 2016/2017. As ocorrências de Furto totalizaram 276 contra 535 casos registrados no Ano Novo de 2017, sendo uma diminuição de 48,4%.

Apreensões drogas e armas de fogo

Outras estatísticas positivas para a Segurança Pública foram os números de apreensões de armas de fogo e entorpecentes em Fortaleza e no Ceará durante os três dias de comemorações do Réveillon. Na Capital, foram 19 armas de fogo apreendidas em ofensivas policiais, no mesmo período do ano passado, foram 11 armas de fogo. O aumento corresponde ao acréscimo de 72,7%. Já no Ceará, foram 45 apreensões contra 46 do mesmo período do ano passado, o que corresponde em uma redução de 2,2% em armas apreendidas em todo o Estado.

Os números de entorpecentes também tiveram acréscimos. Em Fortaleza, foram apreendidos 6,3 quilos de drogas (maconha, crack e cocaína). Já no Réveillon passado, foi apreendido pouco mais de um quilo.

Com informações da SSPDS