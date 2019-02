Formação de ACS de Caucaia será marcada por lançamento de livro de Carlile Lavor

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta terça-feira (19) Aula Magna para 150 agentes comunitários de saúde. Eles estão concluindo o curso de Aperfeiçoamento de Sala de Vacina na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde.

O evento acontecerá no Convento das Irmãs Cordimarianas, no Centro de Caucaia, com as presenças do prefeito Naumi Amorim, do titular da SMS, Moacir Soares, e de técnicos da secretaria.

A Aula Magna será marcada pelo lançamento do livro “Os agentes sanitaristas de Jucás e o agente de saúde”, do médico Carlile Lavor, e por um debate sobre o primeiro capítulo da obra, no qual o autor aborda a importância da atuação desses profissionais no âmbito da saúde.

A formação acontece em dois ciclos, na Faculdade Terra Nordeste (Fatene). Ao todo, 480 agentes deverão ser beneficiados com a capacitação. “Nosso intuito é resgatar a história e a relevância dessa atividade como forma de melhorar o acesso da população e as atividades de vacinação. Sem o agente de saúde, não tem como alcançar 100% de cobertura”, destaca a coordenadora da Educação Permanente da SMS, Idalice Barbosa.

SOBRE O LIVRO

O livro “Os agentes sanitaristas de Jucás e o agente de saúde”

registra depoimentos de dois sanitaristas comprometidos com ideais que compartilham, tecendo rotas e percorrendo trilhas em busca de seus sonhos.

A obra reconta histórias da saúde pública do Brasil com narrativas que entrelaçaram vivências pessoais com os processos de surgimento e institucionalização de um novo ator da equipe de saúde, o agente de saúde.

SERVIÇO

AULA MAGNA

QUANDO: 19 de fevereiro de 2018, às 8 horas.

ONDE: rua Coronel Correia, nº 2718, no Centro.