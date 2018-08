Formação sobre cultura afrobrasileira será certificada pela Palmares

A Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou nesta segunda-feira (27) a segunda etapa da formação dos professores de História da rede de ensino de Caucaia sobre o tema “O que você sabe sobre a África?”.

Essa formação integra o projeto “Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil”, resultado de convênio celebrado entre a Prefeitura de Caucaia e a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A formação terá duração de 120 horas, com aulas presenciais e a distância, sob a coordenação de técnicos da Palmares e da Supervisão de Inclusão Étnico Racial e Territorial da Diretoria de Ensino da SME.

Ao todo, cerca de cem professores estão se preparando para receberem o certificado e cumprirem com maior eficiência a Lei 10.639/203, a qual determina que todas as escolas do país ensinem a história e cultura afrobrasileira.

Representantes da Fundação Palmares estiveram em Caucaia no último dia 25 de maio para a celebraçao do convênio com a Prefeitura. Também nessa ocasião, depois de apresentações culturais, firmou-se a Resolução sobre o Ensino Quilombola, documento que regulamenta especificidades do ensino nas escolas situadas em território quilombola em Caucaia.

Com informação da A.I