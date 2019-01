Fortaleza acorda com a maior precipitação do ano. Chove em mais de 90 municípios

A Capital registrou neste sábado, 19, a maior chuva de 2019. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontou 105 mm de chuva no Posto Água Fria, 89,9 mm no Posto Castelão e 60,8 mm no Posto Messejana. As chuvas banham Fortaleza durante toda a madrugada e manhã.

Apesar da chuva, trânsito segue normal em alguns pontos da Capital

Segundo um levantamento do portal G1, a chuva intensa chegou a deixar pontos de alagamentos na cidade. Foi registrado na Avenida Perimetral, próximo a Rua Coronel Carvalho e Rua Cônsul Gouveia, no Bairro Carlito Pamplona. Como também no cruzamento entre as Avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres.

Outros pontos de alagamentos:

Avenida José Jatahy, no cruzamento com a Bezerra de Menezes.

Avenida Dom Manoel, no Bairro Centro.

Rua Gustavo Sampaio, no Bairro São Gerardo.

Rua Tabajaras, no Bairro Praia de Iracema.

Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia.

Avenida Heráclito Graça entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro, já próximo ao Ginásio Paulo Sarasate.

Avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) e a Avenida Júlio de Abreu, no Bairro Varjota.

O Estado do Ceará registrou chuvas em mais de 90 municípios entre 7h da última sexta-feira (18) e 7h deste sábado (19), de acordo com dados da Funceme. Os números ainda podem aumentar até o fim do dia, pois o órgão deve receber informações de mais municípios no Interior.

A maior chuva, conforme os registros dos postos de medição, ocorreu em Amontada, com 96,0 mm. A seguir, em Umari, na Região Centro-Sul, foram contabilizados 83 mm de água. Na sequência, São Gonçalo do Amarante foi banhada com 68 mm de chuva. Choveu também no Vale do Jaguaribe. Em Limoeiro do Norte foram regisrados 66,2 milímetros.

Final de Semana

Previsão para sábado:

Céu nublado com eventos de chuva no Litoral e na Ibiapaba. Nas demais regiões,nebulosidade variável com eventos de chuva.

Previsão para domingo:

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Previsão para segunda-feira:

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Acompanhe alguns registros na Avenida Santos Dumont e BR 116:



Viaduto Deputado Jackson Pereira

BR 116, próximo à Unimed

Santos Dumont



Santos Dumont



Santos Dumont

10 maiores chuvas por posto no dia:

Fortaleza (Posto: Água Fria): 105 mm

Senador Sá (Posto: Senador Sá): 104 mm

Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 96.0 mm

Umari (Posto: Cajazerinha) : 83.0 mm

Umari (Posto: Sitio Canto) : 79.2 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 68.0 mm

Limoeiro Do Norte (Posto: Limoeiro Do Norte) : 66.2 mm

Baixio (Posto: Baixio) : 62.0 mm

Umari (Posto: Umari) : 61.0 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 60.8 mm