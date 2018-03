Fortaleza amanhece assustada com mais uma chacina: 7 mortos

O bucólico bairro do Benfica viveu uma noite de terror nessa quinta-feira (9) com três ataques em locais diferentes do bairro. Na Praça da Gentilândia, local bastante frequentado foi um dos palcos. Os crimes aconteceram no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social anunciou que Fortaleza obteve redução dos Crimes Letais.

Os criminosos não se intimidaram com a quantidade de pessoas presentes na Praça da Gentilândia. O ataque causou pânico entre os frequentadores. Muitos corrreram a esmo tentando se livrar da chuva de balas, alguns se deitaram no chão, outros correram para as lojas enquanto os proprietário tentavam fechá-los. Três pessoas foram mortas no local. Os crimes ocorreram por volta das 23h30.

A Polícia afirmou que o alvo dos criminosos era atacar à sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). Na Rua Joaquim Magalhães, próximo ao local de destino. A primeira vítima foi Pedro Braga Barroso Neto, de 22 anos, que levava bebidas para a sede da torcida. Uma outra pessoa que estava com ele foi ferida e levada ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), mas faleceu durante o atendimento médico.

Na sede da TUF, localizada na Vila Demétrio, no Bairro Benfica, os criminosos fizeram disparos que culminaram na morte de uma pessoa, ainda sem identificação.

Gentilândia

No ataque na Praça da Gentilândia três pessoas morreram e outras duas foram levadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). Uma delas morreu durante atendimento. Conforme a polícia, as armas utilizadas foram pistolas de calibre 380 e .40.

Conforme testemunhas, pelo menos, três homens participaram dos assassinatos, que teriam chegado ao local em dois carros, já direcionando os tiros às vítimas. Os ataques ainda deixaram, no total, sete pessoas feridas, que foram encaminhadas ao IJF.