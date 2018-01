Fortaleza amanhece com forte chuva nesta quinta-feira; cidade registra alagamentos e semáforos desligados

Uma chuva intensa acordou os fortalezenses nesta quinta-feira, 18. Depois de vários dias sem precipitações significantes, choveu 20,6 mm na capital cearense, entre às 7 horas de ontem e às 7 horas desta quinta-feira, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A contagem do volume após este horário só será feita na sexta-feira, 19.

Como de costume, vários pontos da cidade registraram alagamentos, semáforos desligados e engarrafamentos. Na rua Veneza, na Messejana, até uma correnteza se formou, assim como nas proximidades do cruzamento da avenida Desembargador Moreira com Pontes Vieira. Os condutores também enfrentaram problemas de tráfego na avenida Raul Barbosa.

Na avenida Sebastião de Abreu, a atenção dos motoristas teve que ser redobrada no trecho por trás do Iguatemi, onde vários pontos de alagamento foram registrados. Na rua 24 de Maio, no Centro; na BR-116 e no Parque Dois Irmãos, foram feitos registros da força da chuva. Na avenida Washington Soares, sentido sertão-litoral, a faixa da direita ficou quase intrafegável com a água acumulada em alguns trechos.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 8 semáforos foram afetados com uma oscilação de energia e apagaram. Seis deles ficam na Av. Domingos Olímpio e outros dois na Rua Carlos Vasconcelos, nos cruzamentos com as ruas Tenente Benévolo e Domingos Olímpio. Entretanto, também há relatos de sinais desligados na Av. Mister Hull, mas há trechos da via que não são de competência da AMC.

Maiores volumes

No período, os maiores volumes no Estado foram registrados em Itaitinga (90 mm), Iguatu (46mm) e Cariús (24mm). Completam a lista de municípios com maiores chuvas: Fortaleza (20,6 mm), como já foi dito, Pacatuba (16mm), Várzea Alegre (13.4mm), São Gonçalo Do Amarante (11mm), Caucaia (8.9mm) e Guaiúba (8mm).

Com informações do Diário do Nordeste