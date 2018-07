Fortaleza amplia em mais 589 câmeras sistema de segurança, nesta terça-feira (3)

A cidade de Fortaleza passa a contar com forte incremento no aparato de segurança pública nesta terça-feira (3). Em solenidade marcada para as 16 horas, o governador Camilo Santana assina a ampliação do videomonitoramento da Capital, que passa a ganhar novas 589 câmeras integradas ao sistema da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com isso, a cidade contará com um total de 1.992 câmeras interligadas às forças de segurança, com giro de 360 graus, visão noturna e capacidade de identificar veículos furtados e roubados através da leitura de placas.

Serviço

Ampliação do videomonitoramento em Fortaleza

Data: 3/7/21018 (terça-feira)

Hora: 16 horas

Local: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Avenida Bezerra de Menezes, 581, São Gerardo)

Com informações Governo do Estado do Ceará