Fortaleza contará com 48 voos semanais internacionais até dezembro

Em evento realizado na tarde desta quarta-feira (4), no Palácio da Abolição, o Governo do Ceará e a Latam Airlines Brasil celebraram os novos voos, anunciados no último dia 23 de maio, pela companhia no Estado. A conquista marca o início de uma nova fase no turismo e transforma o Ceará num centro de conexões no Nordeste. Até o fim deste ano, o Aeroporto Internacional de Fortaleza contará com 48 frequências semanais internacionais para 14 destinos.

“A ideia é fazer do Ceará três centros de conexões. O Porto do Pecém é o maior centro de conexões marítimas. Fazer também um centro de comunicação através do Data Center que está sendo construído em parceria com a Angola Cables. E agora, o centro de conexões aéreas, estimulando que os passageiros que cheguem no aeroporto, fiquem alguns dias em Fortaleza. Fechamos uma parceria com a Fraport, que faz um investimento de cerca de R$ 1 bilhão no Aeroporto de Fortaleza. Quero agradecer a Latam por acreditar no Ceará, sabemos do potencial do turismo cearense”, disse o governador Camilo Santana.

O termo prevê que, a partir deste mês, seja ampliado em 25% o número médio de chegadas e partidas domésticas diárias da Latam em Fortaleza. Já no mercado internacional, o aumento será de cinco vezes, passando de duas para dez a quantidade semanal de chegadas e partidas internacionais da companhia na Capital.

A partir do início das novas operações, a companhia terá isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre o QAV (Querosene de Aviação), e também sobre importação de peças de manutenção e de aeronaves, transporte doméstico de cargas e alimentos e provisões de bordo. Em contrapartida, a LATAM se compromete a ampliar o seu volume total de voos domésticos e internacionais em Fortaleza.

Jerome Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil, também comemorou a parceria. “Aqui a gente anuncia e celebra três notícias. Uma é o aumento de 25% de voos domésticos. Subimos para 10 o número de voos internacionais por semana. E também buscamos aumentar o volume de peças de aeronaves a serem distribuídas, começando por Fortaleza. São cerca de 50 milhões de peças. Quando a gente reduz o custo da operação, reduzimos o preço e aumentamos o número de passageiros. Geramos oportunidade para que os cidadãos viajem pelo Brasil. O incentivo de ICMS é algo muito relevante para o futuro da economia. Isso só é possível quando a gente trabalha em equipe”.

A solenidade aconteceu na véspera da inauguração do novo voo direto da companhia entre Fortaleza e Orlando (EUA), que começa nesta quinta-feira (5). A nova rota para os Estados Unidos será operada duas vezes por semana. O trecho Fortaleza-Orlando será operado às quintas e sábados, enquanto o trecho Orlando-Fortaleza será operado às quintas e sextas.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, destacou a importância das ações integradas para essa conquista. “É importante quando há uma coordenação de esforços e prioridades entre poder público e inciativa privada. Todos sabem que o turismo é uma das principais frentes econômicas. É necessário que exista investimento e viabilização de oportunidades. Tudo começou com a iniciativa do Governo do Ceará em ampliar o Aeroporto de Fortaleza, incluindo ele no hall de concessões. Hoje celebramos uma notícia há muito tempo esperada. A Latam anuncia a nova frequência de cinco vezes mais voos internacionais e o aumento de 25% de voos locais. É mais gente circulando, mais oportunidade de desenvolvimento”.

Novos voos

A partir deste mês de julho, terão início as novas frequências internacionais pela Latam, que passou de uma para Miami, para três semanais, além de duas novas frequências para Orlando, também nos Estados Unidos. Além desses voos, terão início a partir do dia 18, duas novas frequências semanais para a Cidade do Panamá, que está conectada a 78 destinos de 32 países.

Em maio teve início a operação do hub Air France/KLM/GOL, que garantiu três frequências semanais de Paris, três frequências semanais de Amsterdã, cinco frequências semanais da Argentina (sendo três de Buenos Aires, uma de Córdoba e de para Rosário), duas frequências diárias de Miami e duas frequências diárias de Orlando.

Para completar a lista, a alemã Condor aumentou a frequência para Frankfurt para dois voos semanais, e a TACV passou a operar quatro vezes por semana, sendo três voos para Praia e um para a Ilha do Sal.

Impulso no turismo

O aumento no número de turistas estrangeiros deve ser entre 60 e 70 mil por ano. Ao fim de dois anos, o incremento deve ser de cerca de 150 mil turistas, metade do fluxo internacional atual.

Além dos destinos internacionais, o Ceará passará a ter 40 voos nacionais da Latam e 40 voos nacionais da Gol até o fim deste ano. O número passará ao total de 50 voos para cada companhia até o fim de 2019.

A previsão de crescimento na movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins em decorrência do aumento de voos é de 12,5%. Foram 621 mil pessoas em julho de 2017, número que deve chegar a 700 mil passageiros neste mês de julho.

A taxa de ocupação na rede hoteleira – que ampliou sua oferta de 93.201 leitos para 94.631 leitos no último ano – deve ficar em cerca de 82%. Já a procura pelo Airbnb já está em 50% de ocupação e a tendência é que aumente até a metade de julho.

Com informações do Governo do Estado