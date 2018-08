Fortaleza deve receber cerca de 160 mil turistas no feriadão

Fortaleza deve receber cerca de 160 mil turistas no feriado de 7 de setembro. A Capital está entre os destinos mais procurados do País para o período, segundo levantamento realizado pelo Kayak, considerada a maior plataforma de planejamento de viagens do mundo, que comparou os anos de 2017 e 2018.

Ocupando o terceiro lugar na lista, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, Fortaleza deverá ter injetado na sua economia 424 milhões com o feriado. O gasto per capita, calculado pela Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, é de dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos. A estimativa de ocupação da rede hoteleira é de até 80%.

A Capital já tem quase 60% dos leitos reservados. A expectativa é chegar entre 75% a 80%, já que neste ano o feriado cai em uma sexta-feira. Com o HUB aéreo e o aumento de ofertas de voos diretos internacionais, Fortaleza está mais visada pelos turistas. Ainda de acordo com o levantamento do Kayak, a Capital Cearense ultrapassou Salvador, saindo da quarta posição em 2017, para a terceira no ranking em 2018.