Fortaleza é campeão brasileiro da Série B

Com um gol de Rodolfo nos acréscimos, o Fortaleza sagrou-se campeão Brasileiro da Série B, na tarde deste domingo, jogando contra a equipe do Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com uma campanha irrepreensível, a equipe cearense chegou aos 68 pontos ganhos em 36 jogos.

Há duas rodadas do final do campeonato nenhum outro adversário poderá ultrapassá-lo. Na campanha até agora, ainda faltando duas rodadas, o Fortaleza obteve 20 vitorias, 9 empates 8 derrotas. Tem 50 gols pro e 31 gols contra, com saldo de 19 gols . Terminou o campeonato como melhor mandante. O CSA de Alagoas, que está com 59 pontos. Se vencer as duas partidas que restam atinge apenas 65 pontos

O Fortaleza joga no dia 15 de novembro contra o Juventude na Arena Castelão e encerra o campeonato contra o Curitiba, no Couto Pereira, no dia 24.

O Jogo

Com um time bem modificado, devido o desgaste físico e atletas pendurados, o Fortaleza entrou em campo para enfrentar o Avaí sem seis titulares – Marcelo Boeck, Diego Jussani, Felipe, Dodô, Marcinho e Gustavo. O time sentiu e o Avaí aproveitou para dominar a partida, mas o gramado molhado dificultou o desenvolvimento de um melhor jogo.

A primeira chance foi do Tricolor cearense, num cabeceio, aos 22 minutos, de Bruno Melo, que passou rente ao travessão. O Avaí assustou com um chute de Getúlio defendido por Max Wallef.

No segundo tempo, o Avaí continuou melhor na partida, mas o Fortaleza manteve-se firme na defesa e passou a explorar os contra-ataques. Somente no final da partida os times resolveram se soltar mais, e a partida passou para outro patamar, com chances de gols para os dois lados.

Já nos acréscimos, quando todos esperavam que a partida terminasse no zero a zero, o Avaí quase que abre o placar com duas bolas perigosas, Na sequência, o goleiro Avaí também teve que trabalhar com grande defesa, espalmando para fora. Rodolfo resolveu fechar a belíssima campanha do tricolor de aço com um gol espetacular. atirando da entrada da área para a meta do time catarinense e selado a vitória do Leão. Ao final da partida, ogadores e comissão técnica invadiram o campo para comemorar a conquista, junto com a torcida presente.