Capital e municípios do Centro-Sul cearense amanhecem com chuva

A capital cearense amanheceu com precipitações no litoral e em municípios do Centro-Sul do Ceará. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a expectativa para esta sexta-feira, 30, é de nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba, com possibilidade nas demais macrorregiões do Estado.

No intervalo entre as 7h desta quinta-feira, 29, e as 7h de hoje, balanço parcial indica que houve chuvas em 10 municípios, sendo as maiores em Lavras da Mangabeira (60 milímetros), Cariús (45 mm) e Várzea Alegre (41,2 mm). Para acompanhar a atualização dos dados, basta acessar o Calendário de Chuvas.

Segundo o supervisor da Unidade de Tempo e Clima, Raul Fritz, a atuação de um Cavado de Altos Níveis (CAN) no leste do Nordeste contribuiu para as precipitações mais ao sul do Estado. Já no litoral, como aconteceu na última semana, as chuvas estão associadas à aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do litoral cearense.

“A atuação deste dois sistemas contribuiu para a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. Porém, o Cavado já deve ser dissipado nesta sexta-feira, apesar da possibilidade de mais precipitações no fim de semana”, reforça o pesquisador da Funceme.

Para o sábado (1º) e domingo (2), o órgão estadual aponta nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia, por nota de Avisos Públicos, publicou ‘Alerta Amarelo’, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h) nos estados do Ceará, Bahia e Piauí.

O Alerta Amarelo caracteriza baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As ações recomendadas são

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).