Fortaleza e Sobral recebem encontro do Cartão Mais Infância com a participação da primeira-dama do Ceará

“Não é só transferência de renda. Com este Cartão Mais Infância estas famílias terão prioridade nas políticas da assistência, da saúde, da educação do Governo do Ceara. O Cartão Mais Infância foi implantado a partir da preocupação do governador Camilo Santana de olhar para as famílias que mais precisam.”, ressaltou a primeira-dama, nesta sexta-feira (22), durante o terceiro encontro com as famílias que recebem o Cartão Mais Infância em Fortaleza, na Barra do Ceará.

Onélia também esteve em reunião em Sobral, que possui 748 famílias beneficiadas. A dona de casa Samara Carla de Souza, 39 anos, moradora do bairro Cristo Redentor, na capital cearense, faz parte de umas das famílias beneficiadas. Ao total, são 2.370 núcleos familiares que receberão o auxílio em Fortaleza. Ela levou a filha de dois anos, Sara Elen, para o encontro realizado pelo Governo. “É um benefício muito bom, pois vai ajudar e muito. Vou comprar fralda, alimentação para ela, principalmente alimentação, que é mais difícil. Eu não estou trabalhando de carteira assinada, apenas fazendo bico, e isso vai ajudar muito, porque o que fico mais preocupada é com a alimentação dela”, afirmou.

A assessora da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Jamile Guimarães, reforçou a importância do auxílio para as famílias de Fortaleza. “Foi feita toda uma seleção para quais famílias estariam sendo beneficiadas e foi diagnosticado realmente aquelas que mais necessitavam. O intuito é um suporte financeiro para dar condições de crescimento destas crianças. O cuidado com a infância tem sido primordial pela primeira-dama no Estado, Onélia Santana. O objetivo maior é realmente ajudar no desenvolvimento, na cognição, no crescimento saudável dessas crianças, que o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país”.

Além das famílias de Fortaleza e Sobral, cerca de 150 municípios receberam o encontro nos últimos dias.

Com informações do Governo do Estado