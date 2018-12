Fortaleza fecha com mais um reforço para 2019. Já é o sexto este ano

O Fortaleza segue formando o time que disputará o Brasileirão série A em 2019 e dessa vez um defensor vem para deixar o Leão do Pici mais forte. Trata-se do zagueiro Patrick, de 24 anos, que atuava pelo Oeste. Com o atleta, o Leão fecha a sexta contratação para 2019.

No antigo clube, Patrick fez 23 jogos, todos como titular, pela série B do Brasileiro, e chega ao Fortaleza por empréstimo até o fim de 2019. O Fortaleza também encaminhou a renovação do zagueiro Roger Carvalho, que deverá ficar no clube por mais uma temporada.

Já contratados

Goleiro: Felipe Alves

Zagueiro: Patrick

Lateral-esquerdo: Carlinhos

Lateral-direito: Diego Ferreira

Volante: Paulo Roberto

Atacante: Júnior Santos

Contratos renovados

Zagueiro: Roger Carvalho

Volante: Derley

Atacante: Éderson.