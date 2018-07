Fortaleza joga bem, bate Juventude no Sul e é ‘campeão’ do 1º turno da Série B

O Fortaleza segue na liderança isolada da Série B. Na tarde deste sábado, o Tricolor do Pici bateu o Juventude por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, voltou a vencer após quatro rodadas e retomou a vantagem na ponta da tabela. Adalberto e Éderson, no primeiro tempo, e Getterson, no segundo, marcaram para o tricolor cearense. Já o time de Caxias do Sul, que vinha em recuperação no campeonato, não conseguiu manter a sequência positiva e volta a se distanciar do G-4.

O Fortaleza volta a vencer depois de quatro jogos e recupera um pouco de gorduda na ponta da tabela. O time cearense agora tem 34 pontos, três a mais do que o CSA, e garante o título simbólico de campeão do primeiro turno, já que não pode mais ser alcançado pelos rivais na 19ª rodada. Na próxima rodada, o adversário é o Coritiba, sábado, no Castelão. Já o Juventude vê a sequência de duas vitórias consecutivas interrompida e cai para a 13º posição, com 24 pontos. Na próxima sexta-feira, o time de Caxias do Sul visita o CSA, no Rei Pelé.

Em casa, o Juventude tomou a iniciativa no começo do jogo. Mattione, aos 9 minutos, quase abriu o placar em chute que passou perto da trave de Marcelo Boeck. Elias, aos 22, perdeu um gol incrível ao cabecear livre na área. Seis minutos depois, Adalbertou mostrou como faz e abriu o placar para os visitantes, em bela cabeçada. O gol abalou os donos da casa. E aos 37, Felipe fez um belo passe na área para Éderson ampliar para o Fortaleza.

Julinho Camargo voltou mais ofensivo para o segundo tempo. O Juventude até teve chance de descontar cedo, mas Marcelo Boeck fez grande defesa em chute de Bertotto aos 12. Aos 24, Ricardo Jesus acertou a trave e Denner pegou o rebote, mas perdeu um gol feito, mostrando não era mesmo o dia do time alviverde. Mas o pior ainda estava por vir. Já no fim do jogo, Fred errou feio um domínio no meio, Matheus fez falta em Marcinho fora da área e foi expulso. Bertotto precisou ser improvisado no gol e não conseguiu evitar o terceiro, de Getterson, aos 41, após nova falha da defesa alviverde.

Com estrela

Éderson chegou ao Pici na terça-feira. Na sexta foi regularizado e já foi para o jogo em Caxias do Sul. E mostrou o faro de gol que lhe rendeu a artilharia da Série A em 2013 e do Campeonato Paranaense deste ano. Aos 37 minutos do primeiro tempo, recebeu um passe açucarado de Felipe na área e chutou cruzado para fazer o segundo do Fortaleza na partida e o primeiro dele com a camisa Tricolor.

Volante no gol