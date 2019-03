Fortaleza recebe oitava brinquedopraça

Posted on

A brinquedopraça inaugurada na noite dessa sexta-feira (29) na Praça do Polo de Lazer, no Bairro da Sapiranga é a 8ª brinquedopraça da Capital, e a de número 79 do Estado.

O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, participaram do momento.

“Recuperar um espaço desse é entregar de volta o convívio das famílias. Aqui é um espaço da família”, apontou Camilo.

A construção de brinquedopraças faz parte do Programa Mais Infância Ceará, criado em agosto de 2015, e que se tornou política de estado após o governador Camilo Santana sancionar a Lei do Programa Mais Infância, recentemente, no Palácio da Abolição.