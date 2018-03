Fortaleza registra chuvas de mais de 50 milímetros nesse domingo

56 milímetros de chuvas caíram em Fortaleza durante o domingo, 11. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) que registrou, no sábado, a mais forte precipitação do ano na capital cearense, com 115 milímetros. A chuva causou diversos alargamentos pela cidade.

Também choveu em outras 30 cidades do Ceará neste domingo, com os maiores volumes em Maracanaú (76 milímetros), Bela Cruz (49), Meruoca (48) e São Gonçalo do Amarante (43). A previsão para esta segunda-feira, 12, é de tempo nublado em todo o Estado com chuva na faixa litorânea e noroeste. Nas demais regiões, nebulosidade variável. Já na terça, 13, também deve haver nebulosidade em todas as regiões, mas com chuvas no centro-norte.

Chuvas de março

Março é tradicionalmente o mês mais chuvoso no Ceará. Neste ano, as chuvas começaram abaixo do esperado para o período, mas devem ocorrer mais fortemente até o fim do mês, conforme previsão da Funceme.

Com a redução das chuvas, o calor aumentou no Ceará, com máximas de até 34 graus. “Essa pouca atividade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve ser temporária e deve voltar a proporcionar chuvas, principalmente mais para o fim do mês”, diz o meteorologista Raul Fritz, supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

