Fortaleza registra sua maior chuva do ano com 120 milímetros

O Ceará amanheceu com chuva neste domingo (24). Fortalezense volta a sofrer com sinais sem funcionar, trânsito caótico e muitos buracos nas ruas e avenidas. Para quem estava com planos de ir à praia, o sol não apareceu, frustrando, também, garçons e donos de barracas

A água provocou a formação de vários pontos de alagamento, invadindo casas e trouxe transtornos à população. Com uma precipitação constante desde a noite anterior, Fortaleza registrou o maior volume de precipitações, com 120,3 mm, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Houve também grandes volumes em Aracati, no Litoral Leste do Estado, com 114 mm, e em São Gonçalo do Amarante, na RMF, com 111,2 mm, segundo o boletim da Funceme atualizado às 9h. O volume foi o suficiente para causar uma série de alagamentos e inundações nestas cidades. Ao todo, choveu em pelo menos 92 municípios no período.

10 maiores chuvas por município e posto

Fortaleza: 120,3 mm Aracati: 114 mm São Gonçalo Do Amarante: 111,2 mm Aquiraz: 109 mm Itaitinga: 107 mm Fortim: 101 mm Pindoretama: 95 mm Iracema: 89.0 mm Icapuí: 87 mm Ipueiras: 84 mm

Veja registro de imagens e vídeos da chuva

Fortaleza



Túnel da Borges de Melo



No Bairro Picuí, em Caucaia

Centro de Aracati

Estacionamento do Demutran em Aracati