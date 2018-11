Fortaleza sai na frente, cede empate a CSA no fim e adia sonho de conquistar Série B

A noite começou em clima de festa para o Fortaleza. A torcida lotou as arquibancadas da Arena Castelão e empurrou o time no jogo que poderia garantir o título de campeão da Série B ao Tricolor do Pici, caso vencesse. Na partida entre Avaí e Atlético-GO, a sorte foi a favor da equipe cearense e os goianos empataram nos últimos minutos. Em Fortaleza, o Leão largou na frente, com gol de Dodô aos 35 do primeiro tempo, mas viu a festa ser adiada quando Hugo balançou as redes aos 36 da segunda etapa. A torcida seguiu animada, mesmo com a derrota, e espera a chance de ver o time levantar a taça nas próximas rodadas.

O jogo

Fortaleza entrou em campo confiante e acolhido pela torcida, que enchia as arquibancadas da Arena Castelão. O time de Ceni investia no ataque, mas não encontrou facilidade pelo lado do CSA. O Azulão conhecia a importância da vitória e parecia confortável na casa do Leão. O time Tricolor teve as primeiras chances com Marcinho e Marlon, mas não tiveram sucesso nas finalizações. Aos 26, Dodô recebeu de Bonilha, chutou, mas errou a meta. Aos 35, não errou. O meia abriu o placar e fez a festa da torcida.

As equipes retornaram para a partida prometendo mais velocidade e agitação. O CSA não jogou a toalha e cresceu no duelo. As chances de gol foram muitas pelos dois lados. Aos 23, Hugo Cabral teve a chance de abrir o placar, mas bateu mal e não acertou a meta. Na sequência protagonizou uma jogada bizarra, na cara do gol. Mas se redimiu, aos 36, quando empurrou de peito para a meta e garantiu o 1 a 1 na Arena Castelão.

Título próximo

Agora com 65 pontos, o Fortaleza deu mais um passo rumo ao título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni permanece isolado na liderança da Série B e agora depende de mais uma vitória para levantar a taça. O próximo compromisso é sábado, 10, na Ressacada, contra o Avaí. Será que a festa será fora de casa?

Sonho vivo

Com o resultado, o CSA ainda vê a chance de ser campeão da Série B. Vice líder, o time soma 58 pontos na competição. Para atingir o objetivo tem de engatar três vitórias nos próximos duelos. O próximo desafio da equipe será contra o Atlético-GO, sábado, 10, no estádio Rei Pelé.

Com informações e foto do Globo Esporte/CE