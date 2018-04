Fortaleza sedia curso em Mindfulness Funcional

Compartilhar no Facebook

Acontece no próximo sábado (7/04), no Comfort Hotel Fortaleza , o curso Iniciação a Mindfulness Funcional. O método, utilizado para o desenvolvimento da atenção plena, é novo e pela primeira vez será apresentado em Fortaleza. O evento começará às 10h da manhã e irá até às 18h, e será ministrado por Alan Pogrebinschi, mestre em Psicologia pela University of Derby (Inglaterra) e formado em Economia e em Matemática pela Cornell University (Estados Unidos).

Antes de conhecer mais sobre o palestrante e sua vasta experiência na área de coach e empreendedorismo, vale a pena falarmos um pouco sobre a Mindfulness Funcional.

Você sabe o que significa esse termo?

Ao contrário das técnicas tradicionais de mindfulness, que priorizam a meditação individual e o contato consigo mesmo, o Mindfulness Funcional relaciona a meditação e a forma como nos relacionamos com o mundo e as outras pessoas. Trata-se de um caminho de autodescoberta, para que possamos alcançar uma melhoria na forma como nos relacionamos conosco e com a sociedade em geral.

Durante a prática de Mindfulness Funcional, o público participa de exercícios que simulam de forma intensa as dinâmicas que vivemos no dia-a-dia, porém com a segurança de se estar em um processo meditativo orientado. O objetivo é utilizar a meditação mindfulness para encontrar soluções para os problemas do cotidiano.

Quem é Alan Pogrebinschi

Alan é mestre em Psicologia pela University of Derby (Inglaterra) e é formado em Economia e em Matemática, pela Cornell University (Estados Unidos). Trabalhou em Wall Street (mercado financeiro de NY) por vários anos e foi diretor e vice-presidente em grandes bancos, como Morgan Stanley, Lehman Brothers, Barclays e UBS. O profissional pratica a mindfulness desde os 16 anos, quando viveu um período na Índia. Durante a década de 1990 aprofundou-se em várias técnicas de meditação. Anos depois, em 2012, Pogrebinschi realizou treinamentos na Índia, EUA e Europa voltados para o tema em questão.

Como é o curso?

A promessa do evento é transmitir ensinamentos essenciais sobre a felicidade, as emoções e o relacionamento com outras pessoas. O curso é 80% prático e serão realizados exercícios individuais, em pares e em pequenos grupos. Durante o treinamento, os participantes aprendem:

· Porque a busca pela Felicidade é uma armadilha, e como sair dela e ser Feliz aqui e agora;

· Como não ser mais controlado por seus pensamentos e emoções, mas também sem ter de controlá-lo;

· Como praticar a presença plena no relacionamento com outras pessoas;

· Como utilizar metas e desafios do dia-a-dia para desenvolver seu potencial de mindfulness;

· Como ser mais vulnerável e capaz de intimidade, sem ter de perder seu centro e seu poder.

Para os interessados em participar do evento, basta acessar o site oficial: mindfulnessfuncional.com.br