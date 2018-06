Fortaleza sediará 7º Centro Cearense de Idiomas entregue pelo Governo do Ceará

A capital cearense recebe nesta quinta-feira (14), às 15h30, o 7º Centro Cearense de Idiomas implantado pelo Governo do Ceará. Este é o terceiro entregue em Fortaleza e ficará situado no North Shopping Jóquei. A solenidade de inauguração contará com as presenças do governador Camilo Santana e do secretário da Educação, Rogers Mendes.

Com capacidade para atender até 600 alunos, que poderão aperfeiçoar os conhecimentos nas línguas inglesa ou espanhola, o CCI é destinado aos estudantes da rede pública estadual na regional que reúne escolas ligadas à Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) 1, coordenadoria que atende a bairros como Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Henrique Jorge, Jóquei, Pici, Parquelândia, entre outros.

Com um investimento de R$ 5 milhões, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), vai implantar, neste ano, 11 Centros Cearenses de Idiomas em seis municípios, sendo seis unidades regionais em Fortaleza e os demais em Itapipoca, Crateús, Caucaia, Iguatu e Juazeiro do Norte. Cada Centro ofertará cursos gratuitos de inglês e espanhol voltados a estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino. Já foram inaugurados os CCIs de Fortaleza – Shoppings Benfica e Via Sul, Crateús, Caucaia, Itapipoca e Juazeiro do Norte.

Serviço

Inauguração do Centro Cearense de Idiomas

Data: 14/06/2018 (quinta-feira)

Endereço: North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Fortaleza – CE)

Horário: 15h30

Com informações Governo do Estado do Ceará