Fortaleza tem 17 praias próprias para banho neste feriadão

Dezessete das 31 praias de Fortaleza estão próprias para banho, durante o feriadão da Semana Santa. É o que informa o boletim semanal de balneabilidade divulgado, nesta quarta-feira (28), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O mapa segue inalterado, em relação à semana passada, com nove praias próprias para o banhista na zona leste, compreendida entre o Caça e Pesca e o Farol. Na zona centro, que se estende do Farol ao estaleiro Inace, sete praias estão aprovadas. E na zona oeste, da avenida Alberto Nepomuceno à Barra do Ceará, uma praia apresenta condição de banho.

O boletim serve de guia para cearenses e turistas que programaram atividades de esporte e lazer na orla da capital. Os técnicos da Semace advertem que devem ser evitados o banho de mar e o consumo de peixes e mariscos capturados nas praias impróprias. Alertam que devem ser rejeitadas as praias que apresentem lixo, esgoto e animais. Esses fatores de contaminaçãopodem ter ocorrido depois da coleta das amostras de água, realizadas na segunda-feira (26).

Boletim pela internet

O boletim completo pode ser acessado aqui. Outra opção é baixar o aplicativo para dispositivos móveis do sistema Android e receber o boletim on-line, na hora em que é finalizado nos laborários da Semace. A ferramenta está disponível gratuitamente na loja da Google Play e acessível em http://mobile.semace.ce.gov.br.