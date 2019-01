Fortaleza tem frota de ônibus reduzida e com policiais nos transportes após série de ataques

A frota de ônibus circulando em Fortaleza foi reduzida neste domingo (6) e conta com 108 veículos, em 77 linhas, todos com policiais militares embarcados nos transportes. O esquema especial foi organizado por conta da série de ataques criminosos sofridos na capital e no interior do Ceará, que entrou no 5º dia seguido.

Até este domingo, 6, o estado registrou 98 ataques criminosos contra veículos, bancos, delegacias e prédios públicos. Na capital, criminosos incendiaram, pelo menos, 15 veículos do transporte público. Um total de 103 pessoas foram presas, conforme a Secretaria da Segurança Pública do Ceará.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus (Sindiônibus), os coletivos continuam com o apoio de três policiais embarcados em cada um. Além disso, os agentes da Força Nacional estão posicionados nos sete terminais de ônibus de Fortaleza para coibir as ações criminosas.

O Sindiônibus ainda não informou como será o funcionamento dos ônibus nesta segunda-feira, 7.