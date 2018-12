Fortaleza tem praias próprias para banho no feriadão do Ano Novo

Posted on

Sete das onze praias de Fortaleza monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) estão próprias para o banho de mar, durante o feriadão de Ano Novo. A informação é do boletim semanal de balneabilidade, divulgado pela autarquia, nesta sexta-feira (28).

Na zona centro, as três praias analisas estão próprias. Na zona leste, das quatro praias, três estão apropriadas. Na zona oeste, a situação se inverte, com uma das quatro análises em condição favorável. A situação na orla de Fortaleza se repete, em relação à semana passada.

No aterro da Praia de Iracema (posto de coleta 18C), a balneabilidade está aprovada. Cearenses e turistas que participarão da tradicional festa de Réveillon poderão manter a tradição de pular sete ondas, para, segundo a simpatia, atrair boa sorte no ano novo, ou ainda tomar o primeiro banho de mar do ano.

Com informações Ascom Semace