Fortaleza terá apenas 40 ônibus circulando neste sábado, todos com a presença de policiais

Se na quinta e nesta sexta-feira o fortalezense penou para se deslocar, neste sábado a situação vai piorar bastante. Devido os ataques a ônibus desde a noite de quarta-feira, o Sindiônibus reduziu a frota na quinta para 30% da frota, cerca de 600 ônibus, mas com a continuidade dos ataques nesta sexta-feira apenas 36 coletivos circularam com a presença de policiais.

Os terminais dos bairros Siqueira e Papicu, em Fortaleza, não tiveram movimento nesta sexta-feira. Desde o início dos ataques, 18 ônibus foram incendiados. Nesta sexta-feira circularam 32 urbanos e quatro metropolitanos.

Os corujões vão permanecer com circulação da frota habitual, mas também sob escolta. Com 20 ônibus urbanos e quatro metropolitanos. Neste sábado, vão circular 40 ônibus na Grande Fortaleza, com a mesma programação emergencial. Com informações do G1.