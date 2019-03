Fortaleza terá mais de 200 estações de bicicletar este ano

Posted on

A Prefeitura de Fortaleza lança, nesta sexta-feira, o Edital de Licitação para ampliação do Bicicletar, o sistema de Bicicleta Compartilhada de Fortaleza. Os detalhes da expansão e a localização das próximas estações de compartilhamento de bicicletas serão apresentados nesta sexta.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), o Sistema Bicicletar conta, atualmente, com 80 estações na cidade. A partir de agora, o programa será ampliado para um número maior de bairros, com maior área de abrangência na Capital cearense, podendo chegar até o número de 200 estações.

O sistema Bicicletar surgiu em 15 de dezembro de 2014, como uma solução de transporte de pequeno percurso para facilitar o deslocamento das pessoas em Fortaleza, estando as estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A Prefeitura de Fortaleza não tem custo com o programa Bicicletar, que é patrocinado pela Unimed Fortaleza.

Serviço

Lançamento do Edital de Licitação para ampliação do Bicicletar

Data: 08/03 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório do Paço Municipal (Rua São José, 01 – Centro).

