Fortaleza teve 360 raios em um intervalo de 7 horas, considerado alto pelo Inpe

O grande número de raios e trovões registrados em Fortaleza têm assustado moradores. Esse temor não é para menos. Na manhã desta quarta-feira morreu a quarta pessoa, somente este ano, atingida por raio – A campeã de surf Luzimara Souza, que surfava na Praia da Leste-Oeste. As outras mortes ocorreram nos municípios de Pindoretama, Santana do Acaraú e São Gonçalo do Amarante.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através do seu Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) caíram na Capital 360 raios em um curto período, sendo a maior incidência entre as 5 horas até o meio dia. O número de raios registrados foi considerado alto para o curto período pelo Grupo.

No Ceará, entre 21 de dezembro de 2018 e 18 de março deste ano, o Ceará foi atingido por 15 mil raios nuvem-solo, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O levantamento do órgão, no entanto, revela que em comparação ao período anterior, a incidência foi bem menor. Entre dezembro de 2017 e março de 2018, chegou a 500 mil o número de raios nuvem-solo registrados no Ceará. Essa redução, segundo o Inpe, decorre de efeitos do fenômeno El Niño.

