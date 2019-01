Fortaleza teve voos cancelados após aeroporto de SP fechar devido chuvas

Posted on

Seis voos do aeroporto de Fortaleza foram cancelados nesta sexta-feira (25) e sábado (26). O motivo foram as fortes chuvas na região de São Paulo que provocaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos.

A empresa aérea Latam teve três voos com origem ou destino ao Aeroporto de Fortaleza afetados: dois foram cancelados e um alternado para o aeroporto de Confins.

A Gol cancelou quatro voos. Dois com destino a Fortaleza, saindo de Guarulhos e Galeão (Rio de Janeiro), e que sairiam da capital cearense para Confins (BH) e Congonhas (SP).

A companhia lamentou o ocorrido. Segundo ela, há o esforço para normalizar a operação o quanto antes e que todos os clientes teriam recebido assistência necessária como, reacomodação nos próximos voos, hospedagem e alimentação.

No entanto, o Ceará Agora ainda identificou reclamação de que os voos teriam sido cancelados sem devidas satisfações prévias, surpreendendo muitos clientes.