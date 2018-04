Fortaleza vence o Floresta e é o primeiro finalista do Campeonato Cearense de 2018

Compartilhar no Facebook

O Fortaleza repetiu o placar da primeira partida da semifinal e despachou o Floresta por 3 gols a 1 na tarde deste domingo no estádio Presidente Vargas. O Leão do Pici, desde 2016 não chegava a uma final do campeonato. Os gols foram de Edinho, Felipe e Bruno Melo. Erisson descontou na etapa final.

A decisão acontece na próxima quarta-feira (5), na Arena Castelão, sem horário definido. O tricolor aguarda o vencedor entre Ceará e Uniclinic. Na partida de ida, 6 a 0 para o Vovô. A partida acontece nesta noite, às 19h, no palco da finalíssima.

Mesmo podendo perder até por um gol, o Fortaleza jogou sempre no ataque, tentando furar o bloqueio da equipe do Floresta, que respondia com contra-ataques, mas sem sucesso.

O primeiro gol aconteceu aos 27 minutos, quando Léo Natel cruzou para a área, Edgar tenta de cabela e na sobra Edinho marca de primeira. O segundo gol aconteceu aos 41 minutos, com Felipe de fora da área.

O Floresta diminuiu aos 25. Wallace recupera a bola, após bobeada de Bruno Melo, toca para Erisson que chuta forte, sem chances a Boeck.

O Fortaleza ampliou o marcador, aos 38. Gustavo foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Bruno Melo fez o terceiro do Leão, dando números finais à partida.