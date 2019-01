Fortalezense sob tensão, com limitações no transporte coletivos e novo ataque

Posted on

O fortalezense penou para retornar às suas casas nessa quinta-feira com a redução da frota de ônibus. Algumas linhas simplesmente deixaram de funcionar. Muitos tiveram que ir a pê para suas residencias. Aplicativos como o Uber aproveitaram para aumentar as viagens a preços exorbitantes. Trechos onde normalmente o valor atinge no máximo R$ 25,00, estavam sendo cobrados em torno de R$ 100,00.

Enquanto isso novo ataque foi flagrado por cidadãos no Padre Andrade, quando criminosos tentaram queimar um trem. O fogo pode ser visto nos trilhos enquanto uma composição se aproxima. O Governador Camilo Santana solicitou apoio da Força Nacional e anunciou a nomeação imediata da turma de 220 novos agentes penitenciários e imediata nomeação dos 373 policiais militares já formados para atuação nas rua.