Fortalezenses começam a segunda-feira com chuva

Os fortalezenses começam a segunda-feira com manhã chuvosa e temperatura mais agradável. A chuva banha vários bairros da cidade e, para quem se prepara para sair de casa, o recomendado é ter cautela por conta da pista molhada e bem escorregadia.

O guarda-chuva também é outra preocupação na agenda de muita gente que se desloca a terminais de ônibus ou para pegar outros meios de transporte. Quem começou mais cedo pôde observar um clima mais ameno, com menos intensidade do calor que marca as últimas semanas na Grande Fortaleza.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fuceme) é de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite.

