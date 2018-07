Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento comemora 30 anos do FNE

O XXIV Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento celebra os 30 anos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), nos dias 4 e 5. O evento, que integra a programação de aniversário de 66 anos do BNB, reúne estudiosos e gestores de instituições públicas e privadas em discussões econômicas na sede do Banco em Fortaleza.

Com o tema “Mais negócios, novos desafios”, o Fórum promoverá diversos paineis que abordarão instrumentos de inclusão financeira, empreendedorismo, novas tecnologias, infraestrutura e agronegócios. A solenidade é organizada em parceria com a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec).

Entre as instituições convidadas para o Fórum estão Easy Táxi e Singu, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Visa Brasil, Fundação Getúlio Vargas, Banco de Desarollo de America Latina e empresa Atlantic Energias Renováveis. O presidente do BNB, Romildo Rolim, participará de sessão solene em comemoração às três décadas de operacionalização exclusiva do Fundo Constitucional.

As inscrições para o Fórum são gratuitas e estão abertas até amanhã, 3. Os interessados devem acessar o site www.bnb.gov.br/eventos/forum-bnb-de-desenvolvimento-2018.

FNE em resultados

O Banco do Nordeste já aplicou R$ 224 bilhões em recursos do FNE na economia dos estados da Região e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. São seis milhões de operações, com empreendedores de todos os portes. De cada dez empregos gerados nas empresas que contrataram recursos do FNE, quatro devem-se ao Fundo Constitucional.

O Fundo foi criado na Constituição Federal de 1988, com objetivo reduzir as desigualdades sociais e regionais. Atende 1.990 municípios e possibilita acesso a crédito para segmentos empresariais de microempreendedores individuais, produtores, empresas, associações e cooperativas.

Homenagens e Exposições

Os participantes do Fórum poderão presenciar diversas homenagens para personalidades da região que receberão a Comenda BNB de Desenvolvimento Regional pelos serviços que prestaram ao Nordeste. Exposições fotográficas sobre os 30 anos do FNE e 20 anos do Crediamigo, maior programa de microcrédito orientado da América do Sul, também serão apreciadas durante os dois dias de evento.

Prêmio para Micro e Pequenas Empresas

A solenidade de aniversário do Banco marcará a entrega do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa para três empreendedores cearenses. A partir das 16h30 do dia 4, as histórias de empreendedorismo e vitórias de cada uma das empresas serão conhecidas. Na categoria Indústria, a vencedora será Metalvi Indústria e Comércio de Ferragens, do município de Itaitinga. No setor de Comércio, a Maqmaster Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli também será agraciada por sua trajetória na cidade de Itapipoca. Encerrando as premiações, a área de Serviços será representada pelo Colégio Kairós, sediado em Ipú.

Encontro Regional de Economia

O segundo dia de comemorações do aniversário do Banco, 5, será dedicado à realização do Encontro Regional de Economia, realizado em parceria com a Anpec. Serão três sessões simultâneas em diversas mesas para debates sobre temas como Economia Regional, Trabalhos do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), Teoria Econômica e Métodos Quantitativos, Economia Agrícola, Economia Social e Demografia.

Encerrando a programação, serão realizadas duas sessões especiais: “Aglomerações e Desenvolvimento Regional”, apresentada por Sabino da Silva Porto Júnior (UFRGS), e Entrega do Prêmio Banco do Nordeste de Desenvolvimento Regional, que premiará trabalhos nas categorias Artigo e Dissertação.

Com BNB