Fórum Clóvis Beviláqua doa mais de 29 toneladas de material reciclável em 2018

O Fórum Clóvis Beviláqua já entregou 29.400 quilos de material reciclável à Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia, em 2018. A soma inclui as coletas realizadas desde o início do ano. Em cada visita da entidade, que é semanal, é entregue uma média de 900 quilos de plástico, papel, papelão, alumínio e ferro. O material é retirado de 412 lixeiras de coleta seletiva e separado em seis contêineres.

A doação está sendo possível graças a um convênio de cooperação celebrado entre o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e a referida Associação. O diretor administrativo do Fórum, Carlos Alberto Rocha, ressalta a importância de fazer a destinação correta dos resíduos e da reciclagem “como forma de cuidar do planeta, valorizando o trabalho e o valor extremo desses catadores para a sociedade”.

A presidente da Associação, Musa Mendes Pereira, destaca as vantagens da coleta no Fórum. “O material é limpo, de boa qualidade, e o pegamos em um local adequado, em que fica bem armazenado. Somos muito bem recebidos, tanto pelos gestores do Fórum quanto pelos próprios profissionais que entregam”, observa.

A coleta seletiva é parte das ações da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como um dos membros o diretor administrativo do Fórum.

De acordo com o documento, fica designado um servidor específico do Fórum para acompanhar semanalmente, às terças-feiras, a coleta e a trituração de materiais recicláveis produzidos no prédio, enquanto a Associação fica habilitada a coletar os resíduos recicláveis descartados.

A Associação Rosa Virgínia já tem 16 anos de existência. A entidade reúne 16 famílias que vivem da catação e cerca de 30 catadores. O material coletado é vendido para empresas recicladoras, como indústrias de papelão. Da quantia apurada, 70% é dividido entre os integrantes. O arrecadado com a venda dos outros 30% é reservado à manutenção da associação, cobrindo custos com água, energia, telefonia, combustível, manutenção de transporte e alimentação para os catadores.

SERVIÇO

Entidade: Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia

Endereço: Rua 7, nº 20, Loteamento Santa Teresinha, bairro Parque Santa Rosa, Fortaleza

Telefone: (85)3467.3419

Fonte: FCB