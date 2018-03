Fórum da Comarca de Iracema será inaugurado nesta sexta-feira

A população da Comarca de Iracema conta com novo fórum a partir desta sexta-feira (16). A solenidade de inauguração acontece às 11h, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes.

O Fórum Juiz Cândido Couto tem ampla área para acomodar os servidores e atender aos jurisdicionados, ambientes internos climatizados, vagas para estacionamento e itens de segurança, como muro elevado e grades. O imóvel possui ainda banheiros adaptados para pessoas com deficiência, rampas, vaga exclusivas de estacionamento e comunicação visual acessível.

O novo prédio está em conformidade com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e faz parte do Plano Estratégico do Judiciário cearense, pois o antigo fórum funcionava anexo a uma agência bancária. O imóvel foi cedido ao TJCE pelo Governo do Estado e o investimento da obra foi de R$ 554.476,15.

CONFORTO E SEGURANÇA

A melhoria nas estruturas de prédios é uma forma de garantir mais conforto, segurança e acessibilidade. Para isso, o TJCE investe em reformas, construções e adaptações. Além de Iracema, foram finalizadas obras em Aracoiaba, Itaitinga, Aracati, Independência e Santa Quitéria. Nessas duas últimas Comarcas, os fóruns, que estavam em imóveis conjugados a agências bancárias, passaram a funcionar em residências oficiais de magistrados, após adaptações.

As Comarcas de Itapajé e Russas ganharão novos fóruns. As obras de construção dos prédios já foram iniciadas, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, respectivamente.

SERVIÇO

Evento: Inauguração do Fórum Juiz Cândido Couto em Iracema

Data: 16 de março, às 11h

Endereço: Av. Augusta Clementina de Negreiros, S/N, bairro Jatobá

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará