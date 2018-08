Fórum de Eusébio recebe visita do corregedor-geral da Justiça do Ceará

O corregedor-geral da Justiça do Ceará, desembargador Francisco Darival Beserra Primo, realizou, na manhã dessa terça-feira, 31, visita não agendada ao Fórum da Comarca de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação reflete as diretrizes da atual gestão, que está voltada para orientar e apoiar, constantemente e mais de perto, os serviços dos juízes, além de conhecer e acompanhar carências e dificuldades.

O desembargador esteve com os três magistrados titulares, Henrique Botelho Romcy (1ª Vara), Flávia Pessoa Maciel (2ª Vara) e Rejane Eire Fernandes Alves (3ª Vara). Na ocasião, houve troca de ideias e recebimento de sugestões.

“É imprescindível a presença da Corregedoria nas comarcas e unidades judiciárias para a realização de trabalho pedagógico de orientação e disciplina. É importante ver a situação de trabalho dos nossos colegas magistrados, o movimento processual das varas e encontrar soluções, sempre na busca de uma melhor prestação jurisdicional”, explicou o corregedor.

Ele esteve acompanhado do juiz auxiliar da Corregedoria, Flávio Vinícius Bastos Sousa. A partir da próxima segunda, 6, serão realizadas visitas não agendadas a juízes de unidades judiciárias da Capital e Interior.

Com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará