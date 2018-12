Frente Parlamentar faz balanço das ações de combate ao Aedes

O presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti, deputado Carlos Matos (PSDB), reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (17), no Salão Nobre da Presidência da Assembleia Legislativa, com representantes da sociedade civil, para avaliar as ações desenvolvidas pelo colegiado nos últimos dois anos e apresentar uma agenda de propostas para 2019.

De acordo com Carlos Matos, a Frente Parlamentar possibilitou grandes avanços no combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão das arboviroses (dengue, chikungunya e zika).

Tivemos o interesse e a cooperação das partes envolvidas. A maior parte dos municípios se comprometeu e abraçou nossas sugestões. Um exemplo foi o seminário que realizamos para 700 pessoas e as oficinas, afirmou.

Segundo a assessora técnica da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), Ricristhi Gonçalves, o Governo do Estado conseguiu implementar a maior parte dos dez pontos sugeridos na agenda de combate, reduzindo os casos de 2017 para 2018. “Conseguimos a substituição, em alguns casos, do fumacê pesado pelo portátil; a contratação de mais agentes e aumento da carga horária de trabalho; o acompanhamento dos comitês nos municípios; a realização de reuniões periódicas; o desenvolvimento de um plano metropolitano e a criação de um incentivo para as cem cidades que executaram as ações determinadas”, salientou.

Para o promotor de Justiça Hugo Porto, a Frente incentivou a mobilização de órgãos públicos e da sociedade como nunca se viu. “Os promotores foram às ruas participar das ações junto à população”, ressaltou. Ele destacou a criação, pelo órgão, de um aplicativo para smartphones e tablets, ainda em fase de teste, que disponibiliza informações sobre as arboviroses aos promotores de Justiça de todo o Estado. O objetivo, segundo ele, é dar suporte às ações de enfrentamento ao mosquito promovidas pelo Ministério Público.

Também estiveram presentes na reunião o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems), Josete Tavares, e o gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (Cevam), Francisco Atualpa Soares. A Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti é formada pelos deputados Carlos Matos (PSDB), Leonardo Pinheiro (PP), Fernanda Pessoa (PSDB), Roberto Mesquita (PROS), José Sarto (PDT), Evandro Leitão (PDT) e Agenor Neto (MDB). O colegiado deu início aos trabalhos em março de 2016. Desde então, foram realizadas audiências públicas, seminário, oficinas técnicas e visitas a municípios cearenses.

