Frequência escolar cresce e proporção de analfabetos cai no CE

A taxa bruta de frequência escolar entre jovens de 15 a 29 anos apresentou crescimento nos últimos 7 anos. Tanto a longo prazo – entre 2012 e 2018 – quanto a curto prazo – entre 2017 e 2018 – os resultados foram positivos no Ceará, é o que indica o Boletim Trimestral da Juventude, publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Ceará, por intermédio da Diretoria de Estudos Sociais (Disoc).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Welton Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!