Frota do SAMU Ceará ganha 28 novas ambulâncias

A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, ganhou 28 novas ambulâncias para atender a população cearense. Os novos veículos vão contemplar 25 municípios do Estado, com destaque para Eusébio, Itapipoca e Maracanaú, únicas a receber duas ambulâncias cada.

O SAMU tem, atualmente, cobertura em 136 municípios da Grande Fortaleza e do Interior do Estado. A frota atual possui 100 veículos e, entre janeiro de 2008 e maio de 2018, realizou quase 310 mil atendimentos. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que prestam atendimento em qualquer lugar, após a chamada gratuita por meio do telefone 192.