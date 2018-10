Frotinha de Messejana continua com exames suspensos, mesmo após ter energia restabelecida

Os pacientes do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o “Frotinha de Messejana”, continuam sem conseguir realizar procedimentos médicos na unidade nesta terça-feira, 2, mesmo após a energia elétrica ter sido restabelecida.

A unidade hospitalar ficou sete dias sem eletricidade e, na manhã de hoje, os exames, como raio-x, foram cancelados, conforme relatos de pacientes. Ainda segundo as pessoas que buscavam atendimentos no hospital, as máquinas de raio-x permanecem sem funcionar desde o dia 22 de setembro, quando o Frotinha ficou sem energia. A Enel Distribuidora informou que o problema foi em decorrência de um defeito na fiação interna.

O Portal G1 Ceará entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre os problemas encontrados no hospital nesta manhã, mas ainda não obteve retorno. A Prefeitura de Fortaleza informou que os equipamentos da unidade voltaram a funcionar normalmente e os atendimentos suspensos foram retomados no último sábado, 29. Porém, os problemas na unidade continuam nesta terça.

O hospital, inclusive, permanece com oscilação de energia. Alguns equipamentos elétricos, como computadores e impressoras, também apresentaram defeito. Pacientes foram orientados a buscar atendimento em outras unidades.

Pacientes sem atendimentos

A dona de casa Tatiana Chagas chegou cedo ao hospital para uma consulta de retorno do filho, mas saiu sem atendimento. “Ele levou uma queda no dia 4 e colocou um gesso. Ele voltou para fazer a retirada do gesso e estava sem energia, aí a gente voltou pra casa. Pediram pra voltar hoje e disseram que ‘tá’ quebrado”, contou.

Com o braço imobilizado, a esteticista Irelda Pires Lobão chegou ao hospital para fazer outro raio-x e relatou que foi orientada a voltar semana que vem ou procurar uma clinica particular.

“A moça chegou agora e disse que é o ar condicionado, por isso não está funcionando. Essa é a história que fiquei sabendo agora”, disse a paciente que não recebeu atendimento.

