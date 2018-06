Funceme alerta para umidade relativa do ar abaixo de 30% no Ceará

O Ceará deve passar por um fim de semana seco, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A umidade relativa do ar no Ceará deve ficar abaixo dos 30% neste fim de semana, conforme a Funceme, que fez o estudo por meio de análise de imagem de satélite, que verificou pouca nebulosidade sobre o Estado. Além disto, os modelos numéricos apontam baixa umidade relativa do ar, principalmente no sul do Ceará.

De acordo com a previsão da Funceme, a taxa deve ficar abaixo dos 30%, voltando aumentar somente na noite da próxima segunda-feira, 2. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera estado de observação os níveis de 40% a 31% da umidade relativa do ar. Quando ela atinge índices abaixo dos 30%, há estado de atenção. Se a umidade atingir níveis entre 20% e 12%, ocorre o estado de alerta.

Apesar da previsão de tempo indicar céu predominantemente claro, os meteorologistas da Funceme preveem acumulados leves de chuvas nas regiões Jaguaribana e também no litoral de domingo (1º) para a segunda. Quanto à temperatura, ela deve variar, em todo o Estado, entre 23°C (mínima) e cerca de 30°C (máxima).

Com informações G1