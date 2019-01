Funceme divulga nesta sexta-feira o prognóstico para trimestre da Estação Chuvosa

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulga, a partir das 9h desta sexta-feira (18), o prognóstico de chuvas para o trimestre fevereiro-março-abril de 2019. O evento acontece no auditório do Palácio da Abolição.

A previsão será elaborada durante o XXI Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiárido Nordestino, que começa nesta quinta-feira (17), na sede da Funceme. Participam deste primeiro momento pesquisadores do órgão estadual, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe).

Na sexta, o prognóstico com as probabilidades de cada uma das três categorias (abaixo, em torno e acima da média histórica) referentes ao acumulado de precipitações nos três primeiros meses da quadra chuvosa será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins.

Serviço:

Divulgação do prognóstico de chuvas para fevereiro, março e abril

Data: 18 de janeiro

Horário: 9h

Local: Auditório do Palácio da Abolição

Av. Barão de Studart, 500 – Meireles (acesso pela Silva Paulet, 400)

COM FUNCEME