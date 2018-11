Funceme divulga resultado final do concurso

O Governo do Estado do Ceará divulgou o resultado final do concurso público para os cargos de Pesquisador e de Analista de Suporte à Pesquisa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A lista de classificação dos candidatos está disponível no Diário Oficial do Estado neste link.

Para este certame, o órgão cearense ofertou vagas para o cargo de Pesquisador nas especialidades de Recursos Ambientais, Recursos Hídricos, Meteorologia, Monitoramento, Informática; e para os cargos de Analista de Suporte à Pesquisa nas especialidades de Ciências Contábeis e Administração.

A abertura do concurso deu-se em maio deste ano e contou com 3.198 inscrições. O processo de seleção foi composto de duas fases, sendo a primeira de prova e a segunda de avaliação de títulos.

Conforme prevê o edital, o prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

COM FUNCEME