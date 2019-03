Funceme: nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões no fim de semana

A previsão do tempo atualizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta sexta-feira (29) para hoje e os dois próximos dias indica continuidade das precipitações em todas as macrorregiões.

Neste momento, os meteorologistas da Funceme reforçam que há nebulosidade sobre todo o território do estado devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de precipitações durante este período. Além disto, por meio de imagem de satélite, o corpo técnico do órgão aponta a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o sul do Ceará, que também está contribuindo para as chuvas.

Diante de tal cenário, a previsão do tempo para hoje é nebulosidade variável com eventos de chuva (precipitações em mais de 50% da área sob previsão) em em todo o estado. Para o sábado (30) e o domingo (31), o cenário indicado, neste momento, é o mesmo.

A previsão do tempo indicada nesta manhã para hoje e os próximos dias pode sofrer alterações, assim, é importante realizar o acompanhamento das atualizações realizadas pelos meteorologistas. Para tomar conhecimento, basta acessar o site da Funceme ou ainda baixar o aplicativo Funceme Tempo.